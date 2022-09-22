Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı kabul etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azerbaycan temasları devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları arasındaki sarsılmaz birlik ve kardeşlik bağlarının tüm diğer kurumları gibi, sağlık bakanlıkları arasında işbirliği için de bir rehber niteliğinde olduğunu ve iki ülkenin bakanlıklarının bu bakımdan yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasının sevinçle karşılandığını söyleyen Bakan Koca, Azerbaycan şehitleri için Aliyev'e taziyelerini iletti ve gazilere şifalar diledi.

Şuşa Deklarasyonu'nun önemine vurgu yapan Koca, bu belgede yansıtılan hedefler doğrultusunda sağlık alanında ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de sağlık alanında kazanılan deneyim ve bilgiyi Azerbaycanlı meslektaşlarıyla paylaşmanın kardeşlik görevi olduğunu ifade eden Bakan Koca, Aliyev'in desteğiyle Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Sağlık İş Forumu'nun önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan'da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin her alanda sürekli geliştiğine dikkat çekti. Aliyev, Şuşa Deklarasyonu'nun iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi bir tezahürü olarak değerlendirdiğini ve bu deklarasyonun Azerbaycan ve Türkiye halkalarının iradesini ve iki devletin çıkarlarını yansıttığını söyledi.

Aliyev, Azerbaycanlı gazilere Türk doktorlarının savaş sırasında ve sonrasında gösterdiği muamele için Koca'ya teşekkür etti. Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliğine dikkat çeken Aliyev, sağlık alanındaki ilişkilerin bu açıdan övgüye değer olduğunu ve bu açıdan Azerbaycan-Türkiye Sağlık İş Forumu'nun önemine değindi. - BAKÜ