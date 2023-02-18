Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Rusya'dan gelmiş sözde Karabağ'daki Ermeni toplumunun liderleri ile müzakere sürecini yürütmeyeceğiz'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, " Rusya'dan gelmiş sözde Karabağ'daki Ermeni toplumunun liderleri ile müzakere sürecini yürütmeyeceğiz" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen'in moderatörlüğünü yaptığı "Münih Güvenlik Konferansı kapsamında "Dağları aşmak mı? Güney Kafkasya'da güvenliği tesis etmek" başlıklı genel kurul toplantısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Iraklı Garibashvili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid katıldı. Dünyadaki genel jeopolitik durumun tamamen değiştiğini söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Muhtemelen Rus-Ukrayna savaşından önceki zamanlara asla geri dönmeyeceğiz. Yeni jeopolitik koşullar iletişim projelerinde Azerbaycan'a bazı avantajlar sağladı. Aynı zamanda, özellikle iletişim projeleriyle ilgili bazı avantajlar da vardı. Azerbaycan uzun yıllardır modern ulaşım, lojistik ve altyapının oluşturulmasına yatırım yaptı. Artık Azerbaycan topraklarından geçerek Orta Asya'dan Avrupa'ya yük taşımacılığının yönünü değiştirmek ek fırsatlar oluşturuyor" dedi.

"Avrasya'da barışın hakim olmasını istiyoruz"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ savaşını hatırlatan Aliyev, "Biz savaşın ne olduğunu biliyoruz. İnsanlar için ne gibi zorluklara yol açtığını ve ardında bıraktığı etkileri iyi biliyoruz. Biz Avrasya'da barışın hakim olmasını istiyoruz. Şu anda Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Umarız bu çalışmayı bir an önce sonuçlandırabiliriz. Bence bu, ciddi tarihsel farklılıkları olan ülkelerin bir araya gelip düşmanlık sayfasını çevirmesine güzel bir örnek olabilir. ABD ve Avrupa Birliği ortaklarımızla iletişim sırasında ve Dışişleri Bakanı Blinken tarafından Başbakan Paşinyan ile bugün düzenlenen üçlü toplantı sırasında, bölgedeki duruma iki taraflı bir yaklaşımın gerekliliğini hepimizin anladığını gördüm. Birinci tarafı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri, ikinci tarafı ise Karabağ'daki Ermeni nüfusu ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler meselesidir" diye konuştu.

" Rusya'dan gelmiş sözde Karabağ'daki Ermeni toplumunun liderleri ile müzakere sürecini yürütmeyeceğiz"

Dağlık Karabağ ifadesinin artık mevcut olmadığını belirten Aliyev, "Bu Rusça bir isimdir. Nagorno kelimesinin manası 'dağlık' demektir. Azerbaycan'ın öyle bir isimde bölgesi yoktur. Ortaklarımızın Azerbaycan'ın Ana Yasası'na saygı göstermesini bekliyoruz. Karabağ Ermeni toplumunun da içinde yaşadığı Azerbaycan'ın bir bölgesidir. Bu konu Ermenistan ile aramızdaki müzakereler sürecinden ayrılıyor. Yani Ermenistan ile ilişkilerin düzeltilmesi ve Karabağ'daki Ermeni nüfus ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler diye. Karabağ'daki Ermeni azınlığın hakları ve güvenliğinin sağlanmasına konusunda müzakerelerin yürütüleceğini uluslararası ortaklarımıza belirtmiştik. Ancak bu müzakereleri Karabağ'da doğmuş ve hayatı boyunca orada yaşamış Ermeni toplumunun temsilcileriyle hakları ve güvenliklerinin sağlanmasına konusunda müzakereler yürütmeye hazırız. Rusya'dan sonradan Karabağ'a gelmiş sözde Ermeni toplumunun liderleri ile müzakere sürecini yürütmeyeceğiz. Aslında 'kaçak' olarak gelmiş kelimesini kullanmayı tercih ederim. Bu şahsın oraya nasıl geldiği tam olarak belli değil" ifadelerini kullandı. - BAKÜ