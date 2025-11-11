Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağında hayatını kaybeden askerler nedeniyle taziye mektubu gönderdi. Aliyev taziye mektubunda, "Gence'den havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağının Gürcistan topraklarında düşmesi sonucu askerlerin hayatını kaybetmesi, bizleri son derece sarstı. Bu zor zamanda acınızı paylaşıyor, bu facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntülerle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakanlıklardan taziye mesajları

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'dan da taziye mesajları geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen kardeş Türkiye'ye ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan topraklarında kaza yapması bizi derinden sarstı. Bu ağır kayıp nedeniyle kardeş Türk halkına ve Silahlı Kuvvetlerine derin üzüntülerle başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ise mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderdiği başsağlığı mesajında, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden C-130 askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında kaza yapması haberi beni derinden üzdü. Hayatını kaybeden askeri personellere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acısını paylaşıyor, ailelerine derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ