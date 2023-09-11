Azerbaycan Askerlerine Köpekli Terör Saldırısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupların uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) bağladıkları köpek ile Hocavend bölgesi istikametindeki mevzilerinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerini hedef aldığını açıkladı.

Karabağ'da Ermeni silahlı grupları, terör saldırısı girişiminde köpek kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı grupların bir köpeğe uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) bağlayarak, Azerbaycan ordusunun Hocavend bölgesi istikametindeki mevzilerinde nöbet tutan askerlere karşı terör eylemi girişiminde bulunduğu belirtildi.

Azerbaycan askerlerinin dikkati sonucu Ermeni silahlı grupların terör eyleminin önlendiği vurgulanan açıklamada, "Mevzilerimize yaklaşan köpeğin üzerindeki patlayıcıyı patlatma girişimi önlenmiştir. Bu provokasyonu, Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin Mayın, Mayın Tuzakları ve Diğer Cihazların Kullanımının Yasaklanması Protokolüne aykırı bir eylem olarak şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir davranıştır ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz" denildi. - BAKÜ