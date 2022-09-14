Azerbaycan: '100 Ermeni askerin cesetlerini teslim etmeye hazırız'

Azerbaycan, Azerbaycan- Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Azerbaycan, 12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'a yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini tek taraflı olarak karşı tarafa teslim etmeye hazır olduğu açıkladı. Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın uluslararası insani hukuka ve insani değerlere bağlılığını sergileyerek, Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini tek taraflı olarak karşı tarafa teslim etmeye hazır olduğu bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi. - BAKÜ