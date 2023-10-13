Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 18 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 18 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 1 kişi jandarma tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 18 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 1 kişi jandarma tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 organizatör ile birlikte, 18 düzensiz göçmen yakalanmış ve 1 adet minibüs ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen 1 araç yed-i emin otoparkına teslim edildi ve yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR