Ayvalık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü ve Tekne Korteji

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında on binlerce kişi karada yürürken, denizde düzenlenen tekne korteji de büyük ilgi gördü. Yaklaşık 100 adet gezi ve balıkçı teknesi bayraklarla süslenerek Cumhuriyet Meydanı önüne kadar seyir yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde karada on binlerce kişi Cumhuriyet için yürürken, denizde oluşturulan tekne korteji de büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları dahilinde Ayvalık Armutçuk Sahilinde buluşan yaklaşık 100 adet gezi ve balıkçı teknesi bayraklar ile süslendi. Burada bir araya gelen tekneler daha sonra marşlar eşliğinde yaklaşık bir saatlik bir seyir ile Cumhuriyet Meydanı önüne kadar kortej yaptılar. Tekneler resmi çelenk sunumu törenlerinin ardından karada bulunan kalabalığa bayrakları ile görsel şölen sundular. - BALIKESİR