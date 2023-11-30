Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 35 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlığındaki aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ayvalık'ın en büyük mahallelerinden bir olan Altınova'nın Sahil mevkiinde, bugün sabah saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, deniz kenarındaki kumsalda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu fark etti1 bebek, 19 çocuk ve 8 kadının da aralarında bulunduğu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İskele Jandarma Karakolu'na götürdü. Kaçak göçmenlere burada yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Afganistan Yunanistan Balıkesir Jandarma Göçmenler Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI izle! Beşiktaş - Club Brugge maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi kapatıldı mı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi neden görevden alındı? Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ-CLUB BRUGGE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 30 Kasım EXXEN spor canlı izle! Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu ne? Fenerbahçe grupta kaçıncı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Altay Bayındır Galatasaray'a mı gidiyor, transfer olacak mı? GSS borçları silindi mi? GSS borçları ne zaman silinecek? Silivri'de deprem mi olacak? Silivri depremi ne zaman olacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Kasım-1 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Murat Kurum İBB Başkanı adayı mı olacak? Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum mu? Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title