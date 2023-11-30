Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlığındaki aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Ayvalık'ın en büyük mahallelerinden bir olan Altınova'nın Sahil mevkiinde, bugün sabah saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, deniz kenarındaki kumsalda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu fark etti1 bebek, 19 çocuk ve 8 kadının da aralarında bulunduğu toplam 35 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İskele Jandarma Karakolu'na götürdü. Kaçak göçmenlere burada yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.