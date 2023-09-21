Ayvalık'ta 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ve malzemelere de el konuldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 organizatör ile 58 göçmen yakalandı.
Operasyonda; göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 otomobil, 30 can yeleği, 2 hava pompası, 5 adet can yeleğine de el konuldu.
58 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika