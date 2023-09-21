Ayvalık'ta 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda 58 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ve malzemelere de el konuldu.