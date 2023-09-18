Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede bir midibüsü durdurdu.

Midibüs içinde Afganistan uyruklu 13 erkek,14 kadın ve 21 çocuk olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.