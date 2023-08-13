Ayvalık CHP'de Hüseyin Şalmanlı'ya güvenoyu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçimlere tek liste oylandı ve Hüseyin Şalmanlı yeniden İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla saat 14.00'de başlayan kongrede; CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Balıkesir Milletvekili ve TBMM Grup Amiri Ensar Aytekin, eski CHP Milletvekili Namık Havutça, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, eski Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, eski Altınova Belediye Başkanı Asım Sürer, CHP Balıkesir il yöneticileri, CHP'nin çevre ilçelerdeki ilçe başkan ve yönetimleriyle, kalabalık bir partili grup hazır bulundu.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, TBMM Grup Amiri Ensar Aytekin ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in birlik ve beraberlik mesajları verdiği kongrenin açılışı konuşmasını yapan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, "Faşizm ve emperyalizmin dünyada tavan yaptığı, adaletsizliğin, siyasi çürümüşlüğün, sefaletin ve cehaletin kol gezdiği ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayandığı altı temel ilkenin değerini tekrar ve yeniden anlamaktayız." dedi.

Ameliyat olan arkadaşını unutmadı

Partililere seslenen Başkan Şalmanlı, "Çok inandığımız, ancak umduğumuz sonucu bulamadığımız bir seçimden çıktık. O yüzden bugünlerde partimize daha sıkı sarılmalıyız. Şu anda tüm yurtta devam eden kongre sürecinden örgütlerimiz değişerek ve güçlenerek çıkarak, iktidar yürüyüşüne devam edeceğine olan inancım tamdır. İşte bu düşüncelerle bugün buraya gelerek kongremize destek veren tüm yoldaşlarımı şükranla selamlıyor, kongremizin şenlik havası içinde geçmesini, önce partimiz sonra ilçemiz ve ilimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yıllardır omuz omuza yürüdüğüm ve bugün burada olmayı en çok hak edenlerden biri olan yoldaşım Mustafa Yıldırım'ın yarın olacağı ameliyatının başarılı geçmesini ve en kısa zamanda aramıza dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajları verdi

Şalmanlı yaptığı konuşmasında, "Ayvalık için başarılı olduğunu düşündüğüm, ancak ülke genelinde başarılı olamadığımız, çok umutlanıp, umutlarımızı yeşertemediğimiz bir seçimden çıktık. Hepimiz çok üzüldük ama hayat devam ediyor. Bugün bu umutlarımızı yeniden yeşertmek ileriye daha güçlü bakabilmek ve önümüzdeki yerel seçimlerden daha güçlü çıkabilmek için karşınıza geldim. Genç dinamik ve istekli bir yönetim kurulu ile karşınızdayım. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte daha katılımcı ve kucaklayıcı olacağız." dedi.

"Birlikte korkmadan, yılmadan, omuz omuza çalışmak istiyoruz"

Şalmanlı, "Ülkemizde bugün yaşadığımız tek adam rejimine inat, bu dönem yönetim kurulumuzla oluşturacağımız komisyonlarla siz delegelerimiz ve üyelerimizle birlikte daha katılımcı ve genişleyici olacak, küçük bir ordu gibi çalışacağız. Partimizle birlikte Hak'tan ve halktan yana, barıştan ve sevgiden yana emeği yüce tutan bir anlayışla çalışmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin temel taşlarının oynatıldığı, özgürlüklerimizin elimizden alındığı, emeğin hiçe sayıldığı, yolsuzlukların pirim yaptığı, ekonomik krizin hepimizi etkilediği bu günlerde Cumhuriyetimiz ve değerlerine sahip çıkmak için, adaletsizliği önlemek ve ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı yapmak için esnafımızla, çiftçimizle, emeklilerimizle, işçimizle, kadın ve gençlerimizle birlikte korkmadan, yılmadan, omuz omuza çalışmak istiyoruz. Bugün burada bazı arkadaşlarımız yönetici olacak, bazılarımız olamayacaktır. Bu bir bayrak yarışı ve görev sırasıdır. Yönetici seçilen tüm arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüceltmek için çalışacaktır. Yönetici seçilemeyen diğer tüm arkadaşlarımızda yöneticilerimize destek olarak çalışacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacaktır. Yeni dönemde yaklaşmakta olan yerel seçimler için çok çalışmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi oylarını daha yukarı çıkarmak için, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak kendimizi en doğru şekilde anlatmalı, en üst seviyeye taşımalıyız. Aynı zamanda özellikle gençlere ve kadınlara çok önem vereceğiz. Geleceğimiz olan gençler, en değerlimiz kadınlarımız bizim olmazsa olmamız olacaktır. Değerli delegelerimiz, biraz sonra demokrasi gereği oylarımızı vereceğiz. Kongrenin bitiminde buradan bir olarak, iri olarak ve diri olarak çıkacak, faşizme bir tokat olacağız. Tam bağımsız ve tam demokratik Türkiye için, Mustafa Kemal Atatürk' ün izinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok ilkeleri ışığında, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu ve bekçileri olacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Ayvalık CHP'nin yeni yönetim kurulu

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde; 292 delegeden 109'u oy kullandı. Bir oyun geçersiz sayıldığı oylamanın ardından seçime tek liste ile giren Hüseyin Şalmanlı zaferini ilan etti.

CHP Ayvalık İlçe Yönetim Kuruluna; Ahmet Coşkun Açıkalınlı, Elif Ezgi Alp, Faruk Ay, Osman Nuran Babadostu, Seyhan Bodur, Halil Coşkun, Duygu Derya Bağder, Ezgi Erden, Emel Gündüz, Bülent Kaya, Hande Kocabaşoğlu, Savaş Küçük, Özüm Metin, Hasan Suluova, Sandık Halil Şahinoğlu, Metin Tunçalp asil üye olarak seçildi.

Yapılan seçimlerde il delegeleri ise şu isimlerden oluştu:

Eylem Agamola, Mehmet Murat Akıner, Hüseyin Can, Gizem Akyol, Elif Ezgi Alp, Dilek Arıcı, Anıl Arığ, Kamil Ay, Didem Aygören, Mustafa Başarır, Ali Bayar, Nihal Buladanlı, Hasan Cebe, Mehmet Çoban, Ahmet Dağlı, Yüksel Göktuğ Dağlıöz, Aytaç Dal, Adem Demirci, Emrah Deniz, Duyu Derya Bağder, Hale Doğan, Esra Dut, Berkan Erbakılı, Mesut Ergin, Mehmet Ertuğ, Çiçek Gökçetekin, Zafer Abdi Gökçen, Hasan Gündüz, Melek Kandemir, Selvi Kaya, Fevzi Keklikçi, Halil Köse, Macit Kurul, Mecit Özaydın, Nihat Özüsert, Muharrem Parmaksız, Şakir Sakarya, Benay Sargın, Muharrem Saygı, Hüseyin Şalmanlı, Gökçe Çeki, Osman Şen, Kemal Şenocak, Havva Taylan, Cedat Tekten, Behiye Anıl Tok, Mehmet Ali Tuncer, Nazım Tügen, Ali Uçaker, Davut Uçarsu, Halil Yaman ve Esra Yüce Aycıl. - BALIKESİR