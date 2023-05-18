Ayvalık Belediye Başkanı'ndan 2. tur seçim çağrısı: Tatil yapmayın, oy kullanın

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tatilcilere 'Sevgili misafirlerimiz sizleri çok seviyoruz ama 28 Mayıs günü Ayvalık'a tatile gelmeyin oyunuzu kullanın, vatandaşlık görevinizi yapın' çağrısında bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tatilcilere "Sevgili misafirlerimiz sizleri çok seviyoruz ama 28 Mayıs günü Ayvalık'a tatile gelmeyin oyunuzu kullanın, vatandaşlık görevinizi yapın" çağrısında bulundu.

Başkan Ergin, yazlıkçı nüfusunun yoğun olduğu Ayvalık'a gelmek isteyen yurttaşlara '28 Mayıs'ta oyunuzu kullanın' çağrısı yaptı. Ergin, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Değerli vatandaşlarımız; aldığımız bilgiye göre 28 Mayıs günü şiddetli rüzgar beklendiğinden tüm sahillerimiz, eşsiz manzaramızın seyir alanları ve kuvvetli yağışlardan dolayı tarihi kent sokaklarımız kapalıdır. Sizleri çok seviyoruz ama aynı gün ikinci turda ülkemizde doğacak güneşin keyfini ikamet adreslerinizde çıkarmanızı tavsiye ederiz. Tabii 29 Mayıs'tan itibaren hepinizi bekleriz. Çünkü biz Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayatımızın hiçbir anında karamsarlık nedir, tanımadık."