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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: 'Ayşe Ateş'in Genel Başkanımızın ziyareti yarın gerçekleşecek'

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Ayşe Ateş'in Genel Başkanımızın ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi genel merkezinde inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, İsrail'in Siyonist devlet terörünü kınadıklarını ve lanetlediklerini söyleyerek, "Gazze'ye yönelik 40 bin insanın ölümüne sebep olan Siyonist İsrail devlet terörü karşısında sessiz kalan dünya liderlerini ve ülke yönetimlerini de kınıyor ve lanetliyoruz. Başkenti Kudüs olan, bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Yeniden Refah Partisi olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha ifade ve beyan ediyoruz. Şanlıurfa'da geçtiğimiz hafta Filistin için 'kıyama davet mitingine' katılan bütün vatandaşlarımıza ve katkı sağlayan bütün paydaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin meselesi sadece Yeniden Refah Partililerin ya da sadece milli görüşçülerin meselesi değildir. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin'in kurulması Orta Doğu'da akan kanın durması, gözyaşının dinmesi, kalıcı istikrar ve barışın sağlanması İsrail için bile bir yaşam umudunun doğması tamamen buna bağlıdır. Bağımsız Filistin Devleti, başkenti Kudüs olmak üzere kurulmadıkça Filistin halkının, Gazze dahil refah dahil, yaşama umudu korunmadıkça herkes için var olan hukuk, Filistinliler için de sağlanmadıkça, Orta Doğu'da barışın sağlanması, saldırıların bitmesi, istikrarın oluşması ve gözyaşının dinmesi mümkün değildir. İnsanlığı Filistin'de, Gazze'de, refah kapısında, akan kanı durdurmaya, İsrail'in devlet terörünü sonlandırmaya ve insanlık için bir yaşam umudu oluşturmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞECEK'

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşme yapacağı ile ilgili, "Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi'nin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşecek olmasını olağan bir gelişme ve görüşme olarak değerlendiriyoruz. Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanım'ın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'den de bir görüşme talebi oldu. Sayın Genel Başkanımız görüşme talebine olumlu yanıt verdi ve Sayın Ayşe Ateş'in Genel Başkanımızın ziyareti yarın Yeniden Refah Partisi genel merkezinde inşallah gerçekleşmiş olacak. Tabii ki bu bir hak arayışıdır. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargısı anayasanın ve yasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde bireylerin haklarını sağlamakla mükelleftir. 'Adalet mülkün temelidir' cümlesindeki mülkten kasıt devlettir. Devletin temeli, mülkün temeli devlet yani devlet kavramı, mülkle birlikte eşgüdüm halinde adalet sac ayağı üzerinde yükselmektir. Dolayısıyla devlet bağımsız yargıyı çalıştırmak, adaleti tesis etmek, mülkü bu yönüyle güvene almakla mükelleftir" dedi.

'KARBON AYAK İZİNİ VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ BİR KANUN TEKLİFİ GETİRMEMELERİNİ DİLİYORUM'

Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'karbon ayak izini vergilendirmek lazım' açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Duyduğumuzda biz de inanamadık. Doğrusu bu konu küreselcilerin son yıllarda en fazla seslendirdiği konulardan bir tanesi karbon ayak izi meselesi. Hatta işi neredeyse dünya genelindeki büyükbaş hayvanları itlaf etmeye, öldürmeye kadar vardırdılar. Büyükbaş hayvanların gaz salınımlarından dolayı ozon tabakasının delineceğini, bundan dolayı yeryüzünün ısınacağını, iklimin değişeceğini filan ifade ediyorlar. Bunca sanayi kuruluşları, nükleer santraller, otomobiller, uçaklar, savaşlar, İsrail'in Gazze'ye yağdırdığı bombalar, misket bombaları, gaz bombaları ozon tabakasını delmiyor da ozon tabakasını büyükbaş hayvanların gaz salınımları mı deliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Karbon ayak izini vergilendirmeyle ilgili bir kanun teklifi getirmemelerini diliyorum. Getirmeleri halinde en net muhalefeti yapacağımızı bilmelerini istiyorum. Mecliste milletvekillerimiz de yetmediği yerde toplumsal kamuoyunu da harekete geçirmek suretiyle Yeniden Refah Partisi olarak karbon ayak izi konusundaki nüansları toplumumuza anlatacağız. İklim krizi olarak adlandırılan konularla ilgili bildiklerimizi de toplumun geneliyle paylaşacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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