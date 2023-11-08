AYM, 'sansür' yasasının iptali için başvuruyu görüşüyor

Basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi suçlanmasına ve tutuklanmasına neden olan 'sansür' yasasının iptali için AYM'nin karşısındaki alanda 'Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' başlattı.

Basın meslek örgütleri gazetecilerin keyfi olarak suçlanmasına, tutuklanmasına neden olan "sansür" yasasının iptali için AYM'nin karşısındaki alanda bugün "Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' başlattı. Nöbet sırasında oluşturulan serbest kürsüde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Haber yapan içeri girmeyecek dediler. Ama Tolga Şardan sonuncusuydu. Yine işlem yapıldı aynı maddeden. Umarım AYM sizleri özellikle dinler... İnanıyorum ki bugün bu madde iptal edilsin ve haksızlık daha fazla sürmesin" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak tanıtılan, "sansür" yasası olarak bilinen TCK'nın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası getiren 217/A maddesinin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruyu bugün görüşüyor.

Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen'den oluşan basın meslek örgütleri, gazetecilerin keyfi suçlanmasına ve tutuklanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için bugün AYM'nin hemen karşısında bulunan alanda saat: 10: 00 ile 14: 00 arasında "sessiz protesto ve serbest kürsü" eylemi ve "Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti' tutmaya başladı. Nöbete katılan basın meslek örgütlerinin temsilcileri ve katılımcılar serbest kürsüde görüşlerini ifade etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal berbest kürsüde şunları söyledi:

TANAL: "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYAN BİR ÜLKEDE DEMOKRASİ OLMAZ"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: "Demokrasinin olmadığı bir yerde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü olmaz. Eğer burada temel hak ve özgürlülerinin korunmasını istiyorsa, halkın nasıl temiz hava alma hakkı varsa, eğer basın özgürlüğünün sesini keserlerse halkın nefes alma hakkını kesmiş olurlar. Bu, bununla eşdeğerdir. Basın özgürlüğü, halkın hürriyetidir. Basın özgürlüğü olmayan bir ülkede demokrasi olmaz. Bu yasa, anayasaya aykırıdır. AİHS'e aykırıdır."

ÇAKIRÖZER: "BUGÜN BU MADDE İPTAL EDİLSİN VE HAKSIZLIK DAHA FAZLA SÜRMESİN"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: "(Teklifte yer alan) Madde 29… Bugüne kadar hatırlarsanız sizler hatta daha kalabalık toplantıda seslenmiştiniz. Yapmayın diye o dönem sizi dinlemediler. Haber yapan içeri girmeyecek dediler. Ama Tolga Şardan sonuncusuydu. Yine işlem yapıldı aynı maddeden. Umarım AYM sizleri özellikle dinler... İnanıyorum ki bugün bu madde iptal edilsin ve haksızlık daha fazla sürmesin."