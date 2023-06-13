AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımının bloke konulması istemini değerlendirecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen Hazine yardımının bloke edilmesi talebi, AYM tarafından 19 Haziran'da karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran'da karara bağlayacak.