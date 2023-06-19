AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke koyma istemine karar vermedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere katılmaması nedeniyle HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimine katılmayan HDP'ye verilen devlet yardımına tedbiren bloke konulması ve bu meblağdan harcama yapılmış ise partiden ya da harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesine ilişkin istemini bugün değerlendirdi.

AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.