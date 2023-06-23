AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulmasına yer olmadığına karar verdi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulmasına yer olmadığına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

AYM'nin HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulmasına yer olmadığına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimine katılmayan HDP'ye verilen devlet yardımına tedbiren bloke konulması ve bu meblağdan harcama yapılmış ise partiden ya da harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesine ilişkin istemini değerlendirmiş ve HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme'nin 19 Haziran'da oy birliğiyle aldığı karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.