AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebine yer olmadığına hükmetti

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine bu aşamada yer olmadığına hükmetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki Milletvekili Genel Seçimi'ne katılmayan HDP'ye Hazine'den ödenen 400 milyon 228 bin liralık yardıma tedbiren bloke konulmasını talep etti. AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın seçime girmediği gerekçesiyle HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebini bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüştü. Buna göre, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine bu aşamada yer olmadığına hükmedildi.