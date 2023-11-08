AYM, dezenformasyon yasasının iptal talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen düzenlemenin iptal talebini oy çokluğu ile reddetti. CHP'nin başvurusu Genel Kurul'da görüşüldü ve dezenformasyon yasasının iptal talebi reddedildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen düzenlemenin iptal talebini oy çokluğu ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen düzenlemeyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruyu Genel Kurul'da görüştü. Dezenformasyon yasasının iptal talebi, oy çokluğu ile reddedildi. - ANKARA