AYM Başkanı Arslan: AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek - Haberler

AYM Başkanı Arslan: AYM'lere düşen OHAL'in olağanlaşmasını engellemek

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Dünyanın her yerinde olağanüstünün olağanlaşması diye bir olgudan bahsedilir. Bu da olağanüstü hal (OHAL) rejiminin bir süre sonra olağan araçlarla OHAL rejimi ilan edilmeden devam etmesi anlamına gelir. Bu belki de OHAL rejimlerinin sonrasındaki en büyük tehlikedir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemelerine düşen de olağanüstünün olağanlaşmasını engellemektir" dedi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri' sempozyumunda konuştu. Arslan, temel hak ve özgürlüklerin, kamu gücünü kullanan makamlara karşı korunması gerektiğini, bunların aynı zamanda kamu gücü tarafından korunması gerektiğini söyledi.

OHAL'in geçici nitelikte olduğunu vurgulayan Arslan, "Buna rağmen dünyanın her yerinde olağanüstünün olağanlaşması diye bir olgudan bahsedilir. Bu da OHAL rejiminin bir süre sonra olağan araçlarla OHAL rejimi ilan edilmeden devam etmesi anlamına gelir. Bu belki de OHAL rejimlerinin sonrasındaki en büyük tehlikedir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemelerine düşen de olağanüstünün olağanlaşmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.