Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak Tahliye Edildi

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu mahkeme tarafından tahliye edildi. Çolak, sosyal medya hesabından tahliye haberini paylaşarak teşekkürlerini iletti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Çolak'ın tahliyesini destekledi ve diğer sosyal medya sorumlularının da tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu mahkeme tarafından tahliye edildi.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması ile 20 Eylül'de gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, 23 Eylül'de tutuklanarak Sincan 2 No'lu L Tipi cezaevine gönderilmişti. Çolak, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine bugün mahkemece tahliye edildi. Tahliye haberini kendi sosyal medya hesabından paylaşan Çolak, şunları söyledi:

"Nerede kalmıştık… Bu süreçte yanımda olan herkese başta ailem ve avukatlarım Ömer Furkan Dağ, Aykut Alp Yazıcı, Mustafa Veysel Güldoğan'a, destek veren genel başkanlarımıza ve milletvekillerimize, tüm meslektaşlarıma ve başımın üstünde yeri olan sevenlerimize en içten teşekkürlerimi sunarım."

"AYNI GEREKÇELERLE TUTUKLANAN DİĞER SOSYAL MEDYA SORUMLULARININ DA BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Çolak'ın tahliyesiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Az önce tahliye edilen Batuhan Çolak ile birlikteyiz. Genel Başkanımız sayın Meral Akşener son grup konuşmasında bu haksızlığa karşı açık bir şekilde çağrıda bulunmuştu. Şimdi aynı gerekçelerle tutuklanan diğer sosyal medya sorumlularının da bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir. Sığınmacılar sorunu ülkemizin bir beka meselesidir. Bundan sonra da bu soruna karşı İYİ Parti olarak var gücümüzle mücadele edeceğiz."