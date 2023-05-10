Ayhan Kınden 'Vatandaşımız sandıktan 3 hilal çıkaracak'

Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı düzenlemiş olduğu "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" yemeğinde gövde gösterisi yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı düzenlemiş olduğu "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma" yemeğinde gövde gösterisi yaptı.

Müze Park'ta gerçekleştirilen yemeğe, MHP Uşak İl Başkanı, İlçe Başkanı, Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanı, ilçe başkanları, partililer, STK başkanları ve Uşak'lı ünlü oyuncusu Mehmet Pala da katıldı.

3 hilale verilen her oyun Terör ve terör sevicileri ile mücadele edenlerin gücüne güç katacağını ifade eden MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, "Bizler lider ülke Türkiye hedefinin inançlı, kararlı, istikrarlı takipçileriyiz. Bizler Türkiye'yi Türk asrına taşıyacak kuvvetleriz. Biz ülkücüler olarak bunları gerçekleştirecek inanca ve imana sahibiz. Sizlerin de desteği ile Milliyetçi Ülkücü hareket artık Uşak'ta hak ettiği değeri görecek. Şehrimiz için ettiğimiz yemini, Ömrümüzü tükete kadar tutacağız. Sokakta aldığımız güzel tepkiler sandıktan 3 hilal çıkaracak. Bende 3 hilalimizi gazi meclisimizde temsil etmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile yemek sona erdi. - UŞAK