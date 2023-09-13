Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı, 15 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, gerek firari şüphelilerin yakalanması ve gerekse suç örgütü tarafından işlendiği iddia olunan diğer eylemlerin delillendirilebilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında soruşturmanın gizliliğini ihlal eder mahiyette paylaşımlar yapıldığı, soruşturma kapsamı ile örtüşmeyen bilgilere yer verilerek kamuoyunun yanıltıldığı tespit edilmiş olup, gerçeği yansıtmayan veya soruşturmanın gizliliğini ihlal edici bu paylaşımları yapan, yaptıran kamu görevlileri veya diğer kişiler hakkında soruşturma başlatılarak gereğine tevessül edileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA