İran dini lideri Hamaney'den protestolara ilişkin net mesaj: "Haklı itirazlar suistimal edilemez"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çeşitli adlar ve bahanelerle ortaya çıkan bazı kişilerin, ülkeyi güvensiz hale getirmek amacıyla dindar, sağduyulu ve devrimci esnafın arasına sızarak onların haklı itirazlarını suiistimal etmesi ve kargaşa çıkarması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede son günlerde ülkedeki hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona itiraz eden pazar esnafının taleplerini haklı bulduğunu belirterek ekonomik sorunların yetkililer tarafından da kabul edildiğini söyledi. Hamaney, "Esnaf, ülkenin para durumuna, ulusal paranın değer kaybına ve fiyatların istikrarsızlığına baktığında ticaret yapamadığını söylüyor ve bu konuda haklılar. Bunu ülke yetkilileri de kabul ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanı ve üst düzey diğer yetkililerin bu sorunu gidermek için çaba içinde olduklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"İtiraz haktır, kargaşa kabul edilemez"

Ekonomik kaygılarla başlayan protestoların bazı çevreler tarafından kargaşa çıkarmak amacıyla istismar edildiğini vurgulayan Hamaney, "Çeşitli adlar ve bahanelerle ortaya çıkan bazı kişilerin ülkeyi güvensiz hale getirmek amacıyla dindar, sağduyulu ve devrimci esnafın arasına sızarak onların haklı itirazlarını suiistimal etmesi ve kargaşa çıkarması kesinlikle kabul edilemez. İtiraz etmek bir haktır, ancak itiraz ile kargaşa çıkarmak birbirinden farklıdır. Biz itiraz edeni dinleriz, yetkililer de itiraz edeni dinlemelidir. Ancak kargaşa çıkaranla konuşmanın bir faydası yoktur. Kargaşa çıkaranı yerine oturtmak gerekir" diye konuştu.

"Dövizdeki sert dalgalanma normal değil"

Hamaney döviz kurunda yaşanan sert dalgalanmalara değinerek, "Döviz fiyatlarının bu şekilde yükselmesi, kontrolsüz biçimde artması ve sürekli dalgalanması, esnafın ne yapacağını bilememesine yol açıyor. Bu durum doğal değildir, düşmanın işidir ve mutlaka önüne geçilmelidir. Esnafın buna gösterdiği tepki haklıdır. Ancak asıl sorun, düşman tarafından kışkırtılan ve para karşılığı hareket eden bazı kişilerin esnafın arkasına geçerek İslam'a, İran'a ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı sloganlar atmasıdır" şeklinde konuştu.

"Düşmanı diz çöktüreceğiz"

İran'ın düşman karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren açıklamalarına da değinerek, "İnsan, düşmanın talepkar bir tavırla ülkeye, yetkililere, devlete ve millete bir şey dayatmak istediğini hissettiğinde, tüm gücüyle karşısında durmalı ve göğsünü siper etmelidir. Düşman karşısında geri adım atmayacağız. Yüce Allah'a dayanarak ve halkın desteğine güvenerek, inşallah ilahi yardım sayesinde düşmanı diz çöktüreceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN