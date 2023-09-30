Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 01 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Canbolat mesajında, 'Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren Ekim ayının ilk haftası ülkemizde 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle, gönül medeniyetimizin ayrılmaz parçası olan camilerimiz ekseninde, güzel hasletlerimizi bir kez daha idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz.' dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 01 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, "Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren Ekim ayının ilk haftası ülkemizde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle, gönül medeniyetimizin ayrılmaz parçası olan camilerimiz ekseninde, güzel hasletlerimizi bir kez daha idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) ile beraber kısa sürede bütün dünyayı etkileyen, Medine'den Medeniyete uzanan İslam düşüncesinin anlaşılması için, cami kavramının iyi analiz edilmesi önem arz etmektedir. İslam'da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır. Cami, bireyin inanç dünyasından toplumsal ilişkilere, kulluk, sorumluluk ve güzel ahlak bilincinin oluşmasından hukukun inşasına, eğitimden iktisada, aileden çevreyle ilişkilere, hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin köklerinin birleştiği mekandır. Peygamber efendimiz henüz hicret yolundayken, ilk fırsatta Kuba'da yapımında bizzat kendisi de çalışarak bir mescid inşa etmiş, Medine'ye hicretle birlikte, Mescid-i Nebi'nin temelini atmıştır. Mescid-i Nebi'nin fonksiyonlarına baktığımızda; eğitimden iktisada kadar, bireysel, toplumsal ve idari bütün işlerin Mescid içinden yürütüldüğünü görmekteyiz. Nitekim İslam'ın en güzide topluluğu olan sahabe nesli bu Mescitten yetişmiştir. Kubbesiyle Müslüman yürekleri "tevhid" eden; Minberi ve kürsüsüyle ilmi, hikmeti haykıran; Mihrabıyla yüzleri ve gönülleri Allah'a döndüren, Minareleriyle şehirlerin şehadet parmağı olan camiler bir İslam beldesinin en somut şiarıdır. Bizler caminin değerleriyle kurulan bir medeniyetin varisleriyiz. Sadece ibadetlerimiz değil, tarihimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz camiyle iç içedir. Nitekim İstiklal mücadelemizin en önemli merkezlerinden biri camilerimiz olmuştur. Aynı şekilde 15 Temmuz hain darbe girişiminde, minarelerinden yükselen salalarıyla, camilerimizin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nın ilimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; değerli din görevlilerini fedakarane hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi. - AYDIN