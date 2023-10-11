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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Canbolat, cemiyet binasında AGC Başkanı Ferdi Uzun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Canbolat, basının önemine vurgu yaparak, Aydınlı basın mensuplarının yanında olacağını belirtti.