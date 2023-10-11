Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Canbolat, cemiyet binasında AGC Başkanı Ferdi Uzun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Canbolat, basının önemine vurgu yaparak, Aydınlı basın mensuplarının yanında olacağını belirtti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.
Canbolat, cemiyet binasında, AGC Başkanı Ferdi Uzun ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Ferdi Uzun, ziyarette, faaliyetleri hakkında Canbolat'a bilgi verdi.
Basının üstlendiği görevin büyük önem taşıdığını belirten Canbolat, doğru habercilik yapan Aydınlı basın mensuplarının her zaman yanında olacağını vurguladı.
Konuşmanın ardından Canbolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Politika