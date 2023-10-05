Aydın Valisi Karacasu ilçesinde çalışmaları inceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Karacasu ilçesini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Canbolat, ilçedeki ören yerlerini, kurumların yapımı devam eden inşaatları ve Afrodisias Antik Kenti'ni ziyaret etti.

-Aydın Valisi Yakup Canbolat, Karacasu ilçesini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın iline atanan Vali Yakup Canbolat ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İlçeleri tek tek ziyaret ederek kaymakam ve belediye başkanları ile görüşüp ilçedeki ören yerlerini ve kurumların yapımı devam eden inşaatlarını gezen Vali Canbolat'ın son adresi Karacasu ilçesi oldu. Karacasu ziyaretine Kaymakam V. Mehmet Gündoğdu'ya iade-i ziyaret ile başlayan Canbolat, yapım çalışmaları süren İlçe Entegre Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'e de iade-i ziyaret gerçekleştiren Canbolat, Afrodisias Antik Kenti ve Müzesi'ndeki tarihi alan ve eserleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN