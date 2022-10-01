Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın politika: Nazilli'deki Ticaret Odası ve Borsa'da başkanlık heyecanı

Politika Haberleri

Aydın politika: Nazilli'deki Ticaret Odası ve Borsa'da başkanlık heyecanı

Aydın politika haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası (NTO) ve Nazilli Ticaret Borsası'nda (NTB) yeni yönetimler seçimle belirlenecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası (NTO) ve Nazilli Ticaret Borsası'nda (NTB) yeni yönetimler seçimle belirlenecek. Mevcut başkanlar Arslan ve Kırlıoğlu'nun karşısında Karakuş ve Kaplan yarışacak.

Saat 09.00 itibariyle her iki seçimin başlayacağı öğrenilirken Nazilli Ticaret Odası Başkanlığı için mevcut Başkan Nuri Arslan ile rakibi Erol Karakuş yarışacak. Arslan mavi listeyle seçimlere giderken Karakuş ise beyaz liste ile yarışacak. Seçimler Ticaret Odası'nda yapılacak.

Nazilli Ticaret Borsası'nda ise mevcut başkan Nurettin Kırlıoğlu ile Murat Kaplan yarışacak. Borsa hizmet binasında yapılacak olan seçimde mevcut başkan Kırlıoğlu yeşil listeyle, Kaplan ise mavi listeyle yarışacak. Adayların aylar öncesinde hazırlandığı seçimlerin sonucu ise saat 17.00'de açılacak olan sandıklardan çıkan oyların sayımı ile belli olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Nazilli Aydın Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title