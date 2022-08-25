Aydın politika haberleri... Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması

Kuşadası Belediyesi ulusal bir gazetede yer alan haberle ilgili olarak basın açıklamasında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Ağustos 2022 tarihinde "Şehit ailesinin yardım talebine Aydın ve Kuşadası belediyeleri sessiz kalıyor" başlığıyla yayınlanan haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu haber, Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyelerinin hizmet ve çalışmaları ile ilgili olarak olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Haberde yer verilen fotoğraflar 2019 yılına aittir. Şehit Asteğmen Sunay Civan'ın ailesinin de yaşadığı Güzelçamlı Mahallesi'nde zeminden ve alt yapı eksikliğinden kaynaklı benzer sorunlar geçmişte yaşanmıştır. 2019 yılından bu yana bahse konu bölgede Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerekli projelendirme çalışmaları yapılarak 2022 yılında 3 bin 150 metre beton boru döşenmiş, 4 bin 650 metre kanal, 2 bin 155 metre kutu menfez imalatı yapılmış ve önümüzdeki süreçte su baskını gibi sorunların yaşanmasının önüne geçilmiştir. Öte yandan Şehidimiz Asteğmen Sunay Civan'ın babası Sayın Şuayip Civan'la da gerekli görüşmeler yapılmış, söz konusu haberde bahsi geçen iddialar ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığı ve haberde yer verilen demeçlerin kendisi tarafından verilmediği anlaşılmıştır. Şehidimizin babası Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyelerine yürütülen çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletmiştir. Bu noktada Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haberin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır. - AYDIN