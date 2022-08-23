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Aydın politika haberi | MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, basınla buluştu

Politika Haberleri

Aydın politika haberi | MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, basınla buluştu

Aydın politika haberi... MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Haluk Alıcık, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'nın kazanması gerektiğini söyledi.

Kentte MHP'li belediye sayısını artırmak için de çalıştıklarını kaydeden Alıcık, "2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtirmek istiyoruz. Aydın'da da MHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanını denemekte fayda var diye düşünüyoruz. Aydın, sağın kalesi olan bir yer. Aydın'da seçimi kazanmak zor değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika

Haluk Alıcık Türkiye Aydın Politika Haberler

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