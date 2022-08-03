Aydın politika haberi | CHP'li Öztrak: Kamuoyunun vicdanı derhal aydınlatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ile ilgili iddialara yönelik, "Çalınan her soru gençlerimiz hayatıdır. İddiaların ciddiyetle ele alınması gerekir. Çünkü bundan sonra bu sınavı kazanan töhmet altında olduğu için, kaybeden de hakkının yendiğini düşündüğü için mağdurdur. Derhal soruşturulmalı, kamuoyunun vicdanı derhal aydınlatılmalıdır" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıya genel merkez ve Meclis grubuyla sahada çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Dün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde KPSS skandalı vardı. Devlet yönetimindeki kriz artık öyle bir noktaya geldi ki; bu ülkede güvenilir bir sınav yapılamaz hale geldi. Ekonomik kriz ve sıkıntıların dış politikada sebep olduğu kırılganlıkları ve diğer ülkelere verilen tavizleri de değerlendirdik" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un aşı karşıtları tarafından tehdit edildiği iddiasıyla ofisinin kapısına dana dili bırakılmasıyla ilgili, "Bu ülkede kadınlar çok rahat tehdit edilir hale geldi. Sorumlularına 'meczup' denilerek geçiştirilemez. Dikkatle takip edilmelidir, üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Kimsenin; kadın olsun erkek olsun bir başkasını tehdit etme hakkı yoktur. Devletin görevi böyle bir tehdit söz konusu olduğunda bunun üzerinde hassasiyetle durmaktır" dedi.