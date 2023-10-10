Aydın merkezli üç ilde terör operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Aydın merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Aydın'da güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütü üniversite gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle Aydın merkezli İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda H.T., E.K., İ.N.,Y.K. ve T.C. isimli beş şahıs yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve örgütsel materyal ele geçirildi. - AYDIN