Aydın merkezli operasyonda 5 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı
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Aydın, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Aydın, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonda H.T, E.K, İ.N, Y.K. ile T.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika