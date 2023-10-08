Aydın'ın Karacasu ilçesinde yasa dışı silah satan şahıslara operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Karacasu'da yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalandı ve silahlar ele geçirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yasa dışı silah satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik Karacasu'da gerçekleştirilen operasyonda, M.Ü. ve M.Ö. isimli şüpheli şahısların yakalanarak üzerlerinde yapılan aramada, bir adet tabanca, 19 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. C.D. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet markası/modeli/seri numarası bulunmayan tabanca, 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN