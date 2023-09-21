Aydın İl Jandarma Komutanlığı Orman Yangınlarını Kontrol Altında Tutuyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ormanlık alanları drone ve İHA ile havadan kontrol ederken, yasaklama kararlarına uymayanlara da idari yaptırım uyguluyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirirken yeşil vatanı drone ve (İnsansız Hava Aracı) İHA ile havadan da kontrol etmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ormanlık alanları drone ve İHA ile de havadan kontrol altında tutan ekipler, ayrıca orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ile anız yangınlarının zararları ve uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtılıyor.

Öte yandan Aydın Valiliği'nin 2023/1 sayılı 'Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararınca yasaklama kararlarına uymayanlar hakkında jandarma ekipler tarafından idari yaptırım uygulanıyor. - AYDIN