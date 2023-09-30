Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası'nda Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsın üzerinde iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şahsa idari para cezası uygulandı ve adli süreç devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde devriye esnasında şüphelendikleri şahsın üzerinde iki adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi Poligon mevkiinde devriye esnasında Y.S isimli şüpheli şahıs yanında 2 Adet Ruhsatsız av tüfeği ve 28 adet fişek ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahsa, 2521 Sayılı Kanun gereği 2 bin 864 TL, girişi yasak ormanlık alanda bulunması sebebiyle 5326 sayılı Kanun gereği 1295 TL olmak üzere toplam 4 bin 159 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN