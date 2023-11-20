Aydın İl Jandarma Komutanlığı 52 Şahsı Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve yabancıyı ülkeye sokma gibi suçlardan aranan şahısları adli makamlara teslim etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenini sağlamak için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyette; 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan 15 yıl, 1 şahıs 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay, 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay, 1 şahıs 'bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 52 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - AYDIN