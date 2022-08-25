Aydın haberleri! CHP'li Öztunç'tan Aydın'daki jeotermal çalışmalarına tepki Politika Haberleri Aydın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aydın'ın Köşk ilçesinde jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Aydın'ın Köşk ilçesinde jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Öztunç, sondaj çalışmasının başlatıldığı Mezeköy Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında jandarmayla görüştü. Daha önce giriş çıkışların kapatıldığı alanda basın açıklaması yapmak istediğini dile getiren Öztunç'un bölgeye girişine izin verilmedi. Öztunç, burada yaptığı açıklamada, sondaj çalışmasını yapan şirketin araçlarının, sahibinin izin vermemesine rağmen özel mülkten geçerek bölgeye ulaştığını ileri sürdü. Öztunç'a, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile CHP İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti. Politika Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Cumhuriyet Halk Partisi Ali Öztunç Aydın Politika Haberler

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