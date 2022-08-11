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Aydın haber | Milletvekili Aydın, Bahçelievler Mahallesindeki kadınları dinledi

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Aydın haber | Milletvekili Aydın, Bahçelievler Mahallesindeki kadınları dinledi

Aydın haberler... Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bahçelievler Mahallesinde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek onları dinledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bahçelievler Mahallesinde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek onları dinledi.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Mahalle Başkanı Remziye Sarı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programda Bahçelievler Mahallesinde yaşayan kadınları dinleyen Milletvekili Ahmet Aydın'a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler eşlik etti.

Burada kadınları tek tek dinleyen Milletvekili Ahmet Aydın, kendisine iletilen talepleri de not aldı. Milletvekili Aydın, kadınların kendisine ilettiği sıkıntıların en kısa sürede çözeceklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bahçelievler Milletvekili Adıyaman Aydın Politika Haberler

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