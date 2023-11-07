Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde genel asayişin ve düzeninin sağlanması ve özellikle "Yasa Dışı Bahis", "Kumar, Tombala ve Oyun Makinelerine" suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla 75 unsur ve 226 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 5 bin 463 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen faaliyetlerde 231 umuma açık yer ve 9 dernek kontrol edildi. - AYDIN