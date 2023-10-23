Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 31 kilo 197 gram kubar esrar, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram eroin, 349 kök Hint keneviri, 1739 sentetik hap ile 59 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Aydın'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 19 operasyonda 253 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 7'si tutuklandı.
Operasyonlarda 31 kilo 197 gram kubar esrar, 2 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram eroin, 349 kök Hint keneviri, 1739 sentetik hap ile 59 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.