Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak yakalandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 28 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-21 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu 59 ekip ve 188 personelin katılımı ile icra edilen operasyonlarda 28 şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda; uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN