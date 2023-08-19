Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 27 Şüpheli Tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında son 2 hafta içinde 27 şüpheli tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 432 gram kubar esrar, bin 813 gram metamfetamin, 543 kök kenevir bitkisi, 40 gram skunk, 47 adet sentetik hap, 7 adet hassas terazi, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında son 2 hafta içinde 27 şüpheli tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu şüphelilerine yönelik yapılan 38 operasyonda yakalanan 198 şüpheli yakalandı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 432 gram kubar esrar, bin 813 gram metamfetamin, 543 kök kenevir bitkisi, 40 gram skunk, 47 adet sentetik hap, 7 adet hassas terazi, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 198 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN