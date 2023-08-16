Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 51 şüpheli uyuşturucu satıcısı yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından adli süreç devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda 51 şüpheliyi yakalarken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 14-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 51 şüpheli şahıs yakalandı. Aramalarda kubar esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap, terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN