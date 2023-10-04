Aydın'da Terörle Mücadele Operasyonları: 150 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılının ilk 9 ayında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 150 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, 26'sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 2023 yılı ilk dokuz ayında il genelinde silahlı terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 96 PKK/KCK-PYD/YPG, 22 FETÖ/PDY, 13 TKP/ML, 10 THKP/C, 3 DHKP/C ve 6 DEAŞ olmak üzere toplam 150 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sonucunda 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN