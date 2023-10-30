Aydın'da Terör Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör propagandası suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yalıköy Mahallesi'nde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli F.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN