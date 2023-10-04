Aydın'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 26 Tutuklama

Aydın'da jandarmanın terör örgütlerine yönelik 9 ayda düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 26'sı tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 01 Ocak-30 Eylül 2023 tarihinde il genelinde PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ/PDY, DEAŞ, El Kaide, DHKP/C, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 150 kişiden 26'sı sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.