Aydın'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 19 Kişi Yakalandı

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK, PYD/YPG, FETÖ, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik 19 kişi yakalandı.

Aydın'da, terör örgütlerine yönelik geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca,1-31Ağustos'ta il genelinde PKK/KCK, PYD/ Ypg, FETÖ, THKP-C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda 19 kişi yakalandı.