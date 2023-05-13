Aydın'da seçim sessizliği başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 18.00 itibariyle seçim yasakları başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü, Kent Meydan'ı normale döndü.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim yasakları saat 18.00 itibariyle başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü. Atatürk Kent Meydan'ında çadır kurup, stant açan partiler ise seçim çadırlarını topladı. Seçimlere saatler kala tüm afiş ve seçim otobüsleri kaldırılırken, Atatürk Kent Meydanı da normale döndü. Siyasi parti temsilcileri ise hiçbir uyarıya mahal bırakmadan seçim yasaklarına yarım saat kala meydandaki çadırlarını topladılar. Aydınlı vatandaşlarda seçim heyecanı yaşanırken, Aydın'da Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanacak. - AYDIN

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023