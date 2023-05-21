Aydın'da Seçim Sessizliği

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tura giderken, Aydın'da da ise seçim sessizliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, ülke genelinde kayıtlı 64 milyon 145 bin 504 seçmenden 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı. Oyların 54 milyon 796 bin 49'u geçerli sayılırken, 1 milyon 37 bin 104 oy da geçersiz sayıldı. 13. Dönem Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan 86 bin 102 oy alırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu 23 milyon 873 bin 749, Sinan Oğan 2 milyon 796 bin 613, Muharrem İnce ise 216 bin 470 oy aldı. Seçimlerinde oyların; Tayyip Erdoğan yüzde 49.54'ünü, Kemal Kılıçdaroğlu 44.85'ini, Sinan Oğan 5.17'sini, Muharrem İnce ise yüzde 0.44'ünü aldı. Alınan bu sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli oy oranına ulaşılmadığı için cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı.

28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Aydın'da 877 bin 145 seçmenden 788 bin 484'ü 2 bin 720 sandıkta oyunu kullanırken, oyların 768 bin 231'i geçerli, 20 bin 253'ü ise geçersiz sayıldı. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre en fazla milletvekilini 4 ile CHP çıkartırken, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Alınan bu sonuçlara göre geçtiğimiz dönemde AK Parti'de 4 olan milletvekilliği sayısında düşüş yaşanırken, CHP ise 3 olan milletvekili sayısını 4'e çıkarttı.

Aydın'da sessizlik hakim

Cumhurbaşkanlığı yarışında en yüksek oy alan Cumhur İttifakı Adayı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması için Aydın genelinde sessizlik hakim olduğu görüldü. İki partinin Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan seçim çadırlarında partililer vatandaşlara broşürler dağıtarak vaatlerini anlatırken, milletvekilleri ve parti yöneticileri de saha da seçmen ziyaretlerini sürdürüyor. CHP'nin kalesi haline gelen Aydın'da seçim yarışının cumhurbaşkanı adaylarına ve söylemlerine bırakıldığı gözlemlendi. Öte yandan seçim araçlarının da Şırnak'taki operasyonda şehit düşen 4 jandarma personeli ve 1 koruyucudan dolayı susturulduğu öğrenildi. - AYDIN

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023